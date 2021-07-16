Англия

"Молотобойцы" установили серьезный ценник на полузащитника.

Вест Хэм готов отпустить Деклана Райса в другой клуб за сумму порядка 80 миллионов фунтов, сообщает Eurosport.

Источник утверждает, что в английском полузащитнике заинтересованы два клуба АПЛ — Манчестер Юнайтед и Челси.

Отметим, что этим летом Деклан Райс в составе сборной Англии дошел до финала чемпионата Европы, где уступил Италии.

Отметим, что 22-летний футболист в прошлом сезоне отыграл 35 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами и ассистом.

Напомним, что сам Деклан Райс заинтересован в переходе в Манчестер Юнайтед.