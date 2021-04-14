Англия

Английский хавбек хочет перебраться в манкунианский клуб.

Полузащитник Вест Хэма Деклан Райс заинтересован в переходе в Манчестер Юнайтед.

По информации Manchester Evening News, обстановку в стане "красных дьяволов" Райс обсуждал в лагере сборной Англии с игроками манкунианского клуба, которых в команду "Трех львов" представляли вратарь Дин Хендерсон и защитники Харри Магуайр и Люк Шоу.

Сообщается, что Манчестер Юнайтед следит за Райсом больше двух лет и считается главным претендентом на его трансфер.

В нынешнем сезоне Деклан сыграл в 32 матчах Вест Хэма во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее Деклан Райс забил дебютный гол за сборную Англии.