Англия

Наставник "шпор" высказался о будущем ключевого игрока своей команды.

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Нуну Эшпириту Санту прокомментировал слухи, которые связывают основного нападающего его команды Харри Кейна с возможной сменой клубной прописки в летнее трансферное окно.

"Кейн — игрок Тоттенхэма. Это наш игрок, точка. Нечего добавить. Сейчас настал момент для Харри прийти в себя после Евро. Когда он вернется, мы поговорим [о его будущем].

Я с нетерпением жду, когда Харри присоединится к команде, и мы начнем совместную работу", — приводит слова Нуну журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что главным претендентом на лучшего бомбардира и ассистента минувшего сезона АПЛ является Манчестер Сити. Отмечалось, что "горожане" готовы потратить на Кейна порядка 100 миллионов фунтов.