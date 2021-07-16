Англия

Манчестерский клуб готов существенно усилить свою атакующую линию.

Манчестер Сити намерен значительно усилить свой состав в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание The Athletic, "горожане" всерьез задумались о покупке двух футболистов: форварда Тоттенхэма Харри Кейна и полузащитника Астон Виллы Джека Грилиша.

По информации источника, манчестерский гранд готов выложить около 200 миллионов фунтов стерлингов евро этим летом.

Отмечается, что сделка по Грилишу уже близка к завершению — "горожане" выплатят клаусулу футболиста, которая составляет 100 миллионов фунтов.

Переговоры по трансферу Кейна проходят сложнее. Тоттенхэм уже отклонил одно предложения Манчестер Сити, после чего английский гранд уже нашел альтернативу Кейну в лице Роберта Левандовски.

В прошлом сезоне Грилиш отыграл за Астон Виллу 27 матчей, в которых забил семь мячей и отдал 12 результативных передач. Кейн сыграл за Тоттенхэм 49 матчей, забив 33 гола и сделав 17 ассистов.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити представил новую домашнюю форму на сезон-2021/22