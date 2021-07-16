Англия

Англичанин близок к переходу в стан чемпионов Англии.

Ранее мы писали о трансферных приоритетах Манчестер Сити, в которые входит полузащитник Астон Виллы Джек Грилиш.

По информации авторитетного итальянского журналиста Николо Скиры, "горожане" согласовали условия личного контракта с Грилишем.

По данным источника, стороны достигли договоренности о подписании соглашения до 2026 года. Финансовые детали не уточняются.

В прошлом сезоне Грилиш провел за Астон Виллу 27 матчей, в которых забил семь мячей и отдал 12 ассистов.

Напомним, Ман Сити нашел альтернативу Кейне в лице Роберта Левандовски.

