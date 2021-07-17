Английский центрбек продолжит карьеру на Эмирейтс.
Бен Уайт, Getty Images
17 июля 2021, 00:22
Центральный защитник Брайтона Бен Уайт в ближайшее время должен быть представлен в качестве игрока лондонского Арсенала. Об этом сообщает авторитетный журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.
По информации источника, руководство "канониров" согласовало с боссами "чаек" все финансовые условия будущего трансфера 23-летнего англичанина.
Арсенал заплатит за Бена Уайта 50 миллионов фунтов. Футболисту осталось пройти медицинское обследование, после чего о его переходе будет объявлено официально.
Напомним, ранее клуб из Северного Лондона завершил процедуру подписания центрального полузащитника Андерлехта Альберта Самби Локонги. На данный момент бельгийский хавбек находится на карантине.