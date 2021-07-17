Англия

Английский центрбек продолжит карьеру на Эмирейтс.

Центральный защитник Брайтона Бен Уайт в ближайшее время должен быть представлен в качестве игрока лондонского Арсенала. Об этом сообщает авторитетный журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, руководство "канониров" согласовало с боссами "чаек" все финансовые условия будущего трансфера 23-летнего англичанина.

Арсенал заплатит за Бена Уайта 50 миллионов фунтов. Футболисту осталось пройти медицинское обследование, после чего о его переходе будет объявлено официально.

Напомним, ранее клуб из Северного Лондона завершил процедуру подписания центрального полузащитника Андерлехта Альберта Самби Локонги. На данный момент бельгийский хавбек находится на карантине.