Француз в ближайшее время подпишет контракт с Миланом.
Оливье Жиру. Фото Getty Images
17 июля 2021, 10:20
Французский форвард Оливье Жиру объявил о своем уходе из лондонского Челси, тепло попрощавшись с футболистами, фанатами и руководством "синих".
По словам форварда, он был счастлив представлять лондонский клуб, но теперь начинает новое путешествие.
"Всем “синим”, моим товарищам по команде, моим тренерам, всему клубу — огромное спасибо за эти особенные моменты.
Я начинаю новое путешествие с легким и счастливым сердцем. Наши победы в Кубке Англии, Лиге чемпионов и Лиге Европы были великолепны. С любовью, Оли Джи", — написал Жиру в Twitter.
Стоит отметить, что форвард близок к переходу в Милан, об этом заявил спортивный директор итальянцев Пауло Мальдини. Более того, Жиру уже прошел плановый медосмотр перед трансфером.
В составе Челси нападающий провел в прошлом сезоне отыграл 17 матчей в АПЛ, поразив ворота соперника четыре раза.