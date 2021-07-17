Англия

Француз в ближайшее время подпишет контракт с Миланом.

Французский форвард Оливье Жиру объявил о своем уходе из лондонского Челси, тепло попрощавшись с футболистами, фанатами и руководством "синих".

По словам форварда, он был счастлив представлять лондонский клуб, но теперь начинает новое путешествие.

"Всем “синим”, моим товарищам по команде, моим тренерам, всему клубу — огромное спасибо за эти особенные моменты.

Я начинаю новое путешествие с легким и счастливым сердцем. Наши победы в Кубке Англии, Лиге чемпионов и Лиге Европы были великолепны. С любовью, Оли Джи", — написал Жиру в Twitter.

To all the Blues, to my teammates, to all my coaches, to the whole club, a huge thank you for these special moments 🙏🏼



I'm starting a new journey with a light and happy heart. Our victories in Fa Cup, Europa League and Champions league have been magnificent. 🤩



Love Oli G 💙. pic.twitter.com/HytVlp0uYx — Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) July 16, 2021

Стоит отметить, что форвард близок к переходу в Милан, об этом заявил спортивный директор итальянцев Пауло Мальдини. Более того, Жиру уже прошел плановый медосмотр перед трансфером.

В составе Челси нападающий провел в прошлом сезоне отыграл 17 матчей в АПЛ, поразив ворота соперника четыре раза.