Италия

Французский нападающий близок к переходу в итальянскую команду.

Оливье Жиру находится на завершающей стадии переговоров с Миланом и вскоре может сменить клубную прописку.

"Да, Оливье Жиру должен прибыть завтра. Оливье — чемпион, он добился больших успехов с Францией и Челси, — сказал Мальдини DAZN.

"Он очень надежный игрок, и это то, что мы ищем, поскольку у нас самый молодой состав в Серии А, поэтому нам нужны более опытные футболисты".

В минувшем сезоне футболист принял участие в 17 матчах "синих", в которых отметился четырьмя голами. Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.

Напомним, что сегодня Милан продлил контракт с Давидом Калабрией.