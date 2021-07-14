Французский нападающий близок к переходу в итальянскую команду.
Оливье Жиру, getty images
14 июля 2021, 21:49
Оливье Жиру находится на завершающей стадии переговоров с Миланом и вскоре может сменить клубную прописку.
"Да, Оливье Жиру должен прибыть завтра. Оливье — чемпион, он добился больших успехов с Францией и Челси, — сказал Мальдини DAZN.
"Он очень надежный игрок, и это то, что мы ищем, поскольку у нас самый молодой состав в Серии А, поэтому нам нужны более опытные футболисты".
В минувшем сезоне футболист принял участие в 17 матчах "синих", в которых отметился четырьмя голами. Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.
Напомним, что сегодня Милан продлил контракт с Давидом Калабрией.