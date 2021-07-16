34-летний француз продолжит карьеру в Италии.
Оливье Жиру, Getty Images
16 июля 2021, 12:05
Нападающий Челси Оливье Жиру в ближайшее время станет игроком Милана, сообщает журналист MilanNews.it Антонио Витиелло в своем твиттере.
По информации источника, 34-летний французский форвард уже прилетел в Италию для прохождения медицинского осмотра перед переходом в Милан.
Как отмечают СМИ, француз подпишет контракт на два года с зарплатой 4 млн евро.
В минувшем сезоне Жиру провел 31 поединок, в которых забил 11 голов.
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