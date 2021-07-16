Италия

34-летний француз продолжит карьеру в Италии.

Нападающий Челси Оливье Жиру в ближайшее время станет игроком Милана, сообщает журналист MilanNews.it Антонио Витиелло в своем твиттере.

По информации источника, 34-летний французский форвард уже прилетел в Италию для прохождения медицинского осмотра перед переходом в Милан.

Как отмечают СМИ, француз подпишет контракт на два года с зарплатой 4 млн евро.

В минувшем сезоне Жиру провел 31 поединок, в которых забил 11 голов.

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