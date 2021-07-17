Англия

Голкипер молодежной сборной Нидерландов продолжит карьеру в Англии.

Английский Брайтон оформил трансфер молодого голкипера амстердамского Аякса Кьелла Схерпена. Об этом сообщает пресс-служба "чаек".

"Добро пожаловать в Альбион, Кьелл", — говорится в сообщении на официальной странице английского клуба в Instagram.

На официальных источниках нет никаких данных о продолжительности контракта и финансовых условиях соглашения.

Напомним, Схерпен в прошлом сезоне завоевал титул чемпиона Нидерландов с Аяксом, проведя четыре матча в чемпионате.