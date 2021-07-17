Англия 17 июля 2021, 12:18 Брайтон подписал голкипера Аякса Голкипер молодежной сборной Нидерландов продолжит карьеру в Англии. Кьелл Схерпен. Фото ФК Брайтон 17 июля 2021, 12:18 Английский Брайтон оформил трансфер молодого голкипера амстердамского Аякса Кьелла Схерпена. Об этом сообщает пресс-служба "чаек". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Brighton & Hove Albion FC (@officialbhafc) "Добро пожаловать в Альбион, Кьелл", — говорится в сообщении на официальной странице английского клуба в Instagram. На официальных источниках нет никаких данных о продолжительности контракта и финансовых условиях соглашения. Напомним, Схерпен в прошлом сезоне завоевал титул чемпиона Нидерландов с Аяксом, проведя четыре матча в чемпионате. Люди Кьелл Схерпен Команды Аякс Брайтон Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте