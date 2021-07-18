Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.

Манчестер Юнайтед провел товарищеский поединок с Дерби Каунти в рамках подготовки к новому сезону.

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера одержали над командой Уэйна Руни победу со счетом 2:1 благодаря голам Тахита Чонга и Факундо Пельистри.

За "баранов", в свою очередь, забитым мячом отметился Колин Казим-Ричардс.

Обзор матча:

Дерби — Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Казим-Ричардс, 70 — Чонг, 18, Пельистри, 59