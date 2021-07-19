Англия

В клубе есть опасения, что футболист может покинуть команду по "сценарию" Вейналдума.

За два года до завершения контракта полузащитника Джордана Хендерсона, его клуб начал беспокоиться относительно вопроса о продлении действующего соглашения.

Однако, стартовавший несколько недель назад процесс переговоров с представителями 31-летнего английского футболиста с тех пор так и не продвинулся ни на один шаг, о чем сообщает журналист издания The Athletic Дэвид Орнштайн.

В стане "красных" существуют серьезные опасения относительно того, что в конечном итоге может иметь место быть повторение ситуации с Жоржиньо Вейналдумом, который летом этого года перебрался во французский Пари Сен-Жермен на правах аренды.

Стоит отметить, что капитан Ливерпуля в прошлом сезоне сумел принять участие лишь в 28-и матчах за свой клуб, забив при этом один гол и отдав один результативный пас.