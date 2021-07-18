Германия

Дортмундцы не претендуют на подписание немецкого форварда.

Боруссия Д не заинтересована в подписании нападающего лондонского Челси Тимо Вернера в текущее трансферное окно.

Как сообщает издание Football Insider, немецкий футболист мог стать частью сделки по Эрлингу Холанду, но дортмундцам такой вариант не интересен.

Тимо Вернер в прошлом сезоне отметился 12 голами и 15 результативными передачами в 52 поединках на клубном уровне.

Напомним, что Эрлинг Холанд ранее выразил надежду в скорейшем времени поработать с новым главным тренером Боруссии Д Марко Розе.