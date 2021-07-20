Швейцарец Гранит Джака близок к переезду в Рим.
Гранит Джака. Фото Getty Images
20 июля 2021, 15:32
Лондонский Арсенал готов продать швейцарского полузащитника Гранита Джаку.
По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо в Twitter, "канониры" ведут переговоры с Ромой о трансфере полузащитника.
По информации источника, швейцарец уже согласовал условия личного контракта с Ромой. Отмечается, что в составе римлян футболиста хочет видеть сам Жозе Моуриньо.
В прошлом сезоне Джака провел в составе Арсенала 45 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Арсенал подписал полузащитника Андерлехта.