Англия

Бразильский голкипер Норберту Мурара Нето может продолжить карьеру в Англии.

Бразильский вратарь Барселоны Нето может покинуть каталонцев уже в летнее трансферное окно.

Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, бразилец близок к переезду в Англию, где подпишет контракт с лондонским Арсеналом.

По информации источника, канониры хотят усилить вратарскую линию перед стартом нового сезона и видят в Нето конкурента для Бернда Лено.

Стоит отметить, что Нето перебрался в Барселону в 2019 году из Валенсии. В прошлом сезоне бразильский вратарь провел за каталонцев 12 матчей, в которых пропустил восемь мячей.

Ранее сообщалось, что Арсенал был вынужден отменить американское турне из-за COVID-19.