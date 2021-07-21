Англия

Тестирование футболистов лондонского клуба дало положительные результаты.

Лондонский Арсенал начал подготовку к новому сезону с проведения тренировочных сборов в Шотландии, в рамках которых успел провести два контрольных поединка, уступив Хиберниану (1:2) и сыграв вничью против Рейнджерс (2:2).

Следующим пунктом в рабочем процессе коллектива Микеля Артеты должен был стать этап в США, однако непосредственно перед отбытием делегации "канониров" на североамериканский континент были получены результаты тестирования на коронавирус COVID-19.

Как итог, "небольшое количество игроков" дали положительный результат как первичного, так и контрольного тестирования, в результате чего поездку коллектива пришлось отменить.

На сборах в США Арсенал должен был принять участие во Florida Cup, где также зарегистрированы Эвертон, миланский Интер и колумбийский Мильонариос. Матч против "змей" был запланирован на 25 июля.

Отметим, что сезон английской Премьер-лиги для коллектива Микеля Артеты начнется с игры против Брентфорда 13 августа.