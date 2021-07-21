Английский нападающий может вернуться на родину уже этим летом.
Демарай Грей. Фото Getty Images
21 июля 2021, 09:22
Английский нападающий Байера Демарай Грей близок к переходу в Эвертон.
Как сообщает издание Sky Sports, англичанин уже согласовал контракт с ливерпульским клубом и в ближайшее время пройдет медосмотр перед переходом в стан "ирисок".
По данным источника, английский клуб заплатит Байеру за переход футболиста около двух миллионов евро.
Отмечается, что в приобретении Грея заинтересован лично наставник Эвертона Рафаэль Бенитес.
Напомним, Грей перешел в Баейр в январе этого года. За это время английский футболист провел 10 матчей, в которых отметился одним голом и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Эвертон усилил состав экс-вратарем Борнмута