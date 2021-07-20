Англия

"Ириски" оформили переход опытного стража ворот.

Английский Эвертон на своем сайте объявил о переходе опытного вратаря Асмира Беговича.

Контракт с 34-летним стражем ворот подписан сроком на один год.

В прошлом сезоне Бегович сыграл защищал цвета Борнмута и в 51 матче за клуб во всех турнирах пропустил 51 гол.

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