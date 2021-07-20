"Ириски" оформили переход опытного стража ворот.
Асмир Бегович, Getty Images
20 июля 2021, 21:55
Английский Эвертон на своем сайте объявил о переходе опытного вратаря Асмира Беговича.
Контракт с 34-летним стражем ворот подписан сроком на один год.
В прошлом сезоне Бегович сыграл защищал цвета Борнмута и в 51 матче за клуб во всех турнирах пропустил 51 гол.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.