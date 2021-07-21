Англия

Французский полузащитник Поль Погба может перебраться в ПСЖ.

Французский полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба может сменить клубную прописку уже в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Daily Mail, "красные дьяволы" рассматривают вариант продажи футболиста. Дело в том, что контракт француза заканчивается уже следующим летом и стороны никак не могут договорится о продлении сотрудничества. Потому, руководством МЮ было принято решение выставить полузащитника на трансфер.

По информации источника, за ситуацией во круг Поля Погба активно следит французский ПСЖ, который готов предложить клубу из Манчестера около 50 миллионов Евро.

Отмечается, что агент игрока Мино Райола в настоящее время ведёт переговоры с парижанами об условиях личного контракта для своего клиента.

В прошлом сезоне Погба провел 26 матчей в АПЛ, отметившись тремя голами и отдав три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Барселона проявляет интерес к полузащитнику МЮ Донни ван де Бееку.