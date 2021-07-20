Испания

Нидерландский полузащитник может сменить клубную прописку.

Барселона может подписать полузащитника Манчестер Юнайтед Донни ван де Беека в текущее трансферное окно.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" следят за ситуацией около нидерландского полузащитника.

Источник утверждает, что Барселона будет готова сделать предложение по ван де Бееку, когда поправит свои финансовые дела.

Отметим, что в прошлом сезоне ван де Беек провел 33 поединка в футболке Манчестер Юнайтед, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.

Напомним, что ранее Манчестер Юнайтед определился с игроками, которых готов продать.