Италия

Аргентинский голкипер сменил клубную прописку.

Аталанта подписала контракт с аргентинским голкипером Удинезе Хуаном Муссо, сообщает официальный сайт "бергамасков".

Контракт рассчитан до лета 2025 года, а сумма трансфера, как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, составила порядка 20 миллионов евро.

Голкипер выступал в составе Удинезе с 2018 года, перейдя из Расинга за четыре млн евро. В минувшем сезоне 25-летний игрок провел 36 поединков в составе фриульцев, пропустив 52 гола.

Напомним, что Аталанта готова включить Виктора Коваленко в сделку по Томиясу.