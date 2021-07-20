Англия

"Шпоры" продолжают искать варианты для приобретения новоиспеченного чемпиона Южной Америки.

Аталанта получила от Тоттенхэма предложение осуществить обмен Кристиана Ромеро на Девинсона Санчеса — утверждает трансферный эксперт Sportitalia Джанлуиджи Лонджари.

При этом "шпоры" понимают, что такой обмен будет не совсем равноценным, поэтому готовы на доплату, чтобы колумбиец присоединился к соотечественникам Луису Муриэлю и Дувану Сапате в Бергамо, а аргентинец отправился в Лондон.

Правда, загвоздка в том, что сам Ромеро, впечатливший специалистов своей игрой на победном для Аргентины Копа Америка, еще сам не решил, хочет ли он покинуть Аталанту этим летом.

23-летний Ромеро провел 5 матчей (1 гол) за национальную сборную Аргентины и выступал за Бельграно (19 матчей во всех турнирах, 0 голов), Дженоа (60, 3) и Аталанту (42, 3).

На счету 25-летнего Санчеса 41 матч (0 голов) за национальную сборную Колумбии и выступления в составе Атлетико Насьональ (45 матчей, 1 гол), Аякс (47, 7) и Тоттенхэм (149, 3).