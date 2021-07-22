Англия

Клуб вернул футболиста на Родину.

Вингер леверкузенского Байера Демарай Грей перешел в английский Эвертон. Об этом сообщает сайт "ирисок".

С 25-летним футболистом заключен трехлетний контракт до лета 2024 года.

Отметим, что Грей — воспитанник Бирмингема. С 2016 по 2021 год он выступал за Лестер, где провел больше 100 матчей.

В минувшем сезоне на счету игрока 12 матчей за Байер, в которых забил один гол.

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