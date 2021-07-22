Англия

Португальский полузащитник может перебраться в стан манкунианцев.

Манчестер Юнайтед ищет варианты усиления средней линии в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает TalkSPORT, "красные дьяволы" хотят подписать полузащитника Вулверхэмптона Рубена Невеша.

Манчестер Юнайтед готов его перехватить у Арсенала, которые также претендует на португальского футболиста.

В минувшем сезоне Рубен Невеш провел 40 поединков, в которых забил пять голов и отдал две результативных передачи.

Напомним, что Арсенал уже начал работу над подписанием Рубена Невеша.