Португальский полузащитник может перебраться в стан манкунианцев.
Рубен Невеш, getty images
22 июля 2021, 21:30
Манчестер Юнайтед ищет варианты усиления средней линии в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает TalkSPORT, "красные дьяволы" хотят подписать полузащитника Вулверхэмптона Рубена Невеша.
Манчестер Юнайтед готов его перехватить у Арсенала, которые также претендует на португальского футболиста.
В минувшем сезоне Рубен Невеш провел 40 поединков, в которых забил пять голов и отдал две результативных передачи.
Напомним, что Арсенал уже начал работу над подписанием Рубена Невеша.