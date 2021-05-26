Англия

Руководство "волков" готово расстаться с португальцем за 35 миллионов фунтов стерлингов.

Полузащитник Вулверхэмптона Рубен Невеш может сменить клубную прописку предстоящим летом, сообщает The Athletic.

По информации источника, руководство "волков" готово расстаться с 24-летним португальцем за 35 миллионов фунтов стерлингов. На эти деньги клуб планирует обновить состав перед новым сезоном в АПЛ.

Действующий контракт Невеша с "волками" рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Невеш провел 40 поединков, в которых забил пять голов и отдал два ассиста.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.