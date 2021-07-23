Англия

Сон Хын Мин останется в Лондоне еще на четыре года.

Лондонский Тоттенхэм объявил о продлении контракта с одним из своих лидеров Сон Хын Мином. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

По официальным данным, контракт с Соном подписан на четыре года — до лета 2025 года. Ожидается, что за четыре сезона в Тоттенхэме Сон суммарно заработает 48 миллионов евро. Иных подробностей нового контракта не сообщается.

В минувшем сезоне Сон провел за Тоттенхэм 37 матчей в английской Премьер-лиги, забив 17 голов и отдав 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм представил новый гостевой комплект формы.