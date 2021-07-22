Англия

Лондонский клуб не стеснялся в подборе цветовой палитры.

Лондонский Тоттенхэм решил кардинальным образом преобразить восприятие своего гостевого комплекта обмундирования на следующий сезон, представив неожиданную цветовую комбинацию.

Так, технический спонсор команды, компания Nike, подготовила достаточно интересное решение, в основу которого лег базовый черный комплект, на который был нанесен хаотичный принт из переливающихся различными цветами спектра оттенками.

Технические детали на футболке были выполнены в ядовито-зеленом цвете.

Подобный рисунок с неправильной геометрией распространяется по всей футболке, кроме ограниченной регламентом международных состязаний части спины, куда будут нанесены номера и фамилии футболистов.

Шорты в данном комплекте исполнены в сплошном черном цвете, с нанесением технических деталей.