Лондонский Тоттенхэм решил кардинальным образом преобразить восприятие своего гостевого комплекта обмундирования на следующий сезон, представив неожиданную цветовую комбинацию.

Так, технический спонсор команды, компания Nike, подготовила достаточно интересное решение, в основу которого лег базовый черный комплект, на который был нанесен хаотичный принт из переливающихся различными цветами спектра оттенками.

Технические детали на футболке были выполнены в ядовито-зеленом цвете.

Подобный рисунок с неправильной геометрией распространяется по всей футболке, кроме ограниченной регламентом международных состязаний части спины, куда будут нанесены номера и фамилии футболистов.

Шорты в данном комплекте исполнены в сплошном черном цвете, с нанесением технических деталей.

😍 A true 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗰 at home.

😎 ᴜɴʀᴇᴘᴇᴀᴛᴀʙʟᴇ on the road. pic.twitter.com/kEPtqbABIQ