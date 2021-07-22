Лондонский клуб не стеснялся в подборе цветовой палитры.
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22 июля 2021, 12:03
Лондонский Тоттенхэм решил кардинальным образом преобразить восприятие своего гостевого комплекта обмундирования на следующий сезон, представив неожиданную цветовую комбинацию.
Так, технический спонсор команды, компания Nike, подготовила достаточно интересное решение, в основу которого лег базовый черный комплект, на который был нанесен хаотичный принт из переливающихся различными цветами спектра оттенками.
Технические детали на футболке были выполнены в ядовито-зеленом цвете.
Подобный рисунок с неправильной геометрией распространяется по всей футболке, кроме ограниченной регламентом международных состязаний части спины, куда будут нанесены номера и фамилии футболистов.
Шорты в данном комплекте исполнены в сплошном черном цвете, с нанесением технических деталей.