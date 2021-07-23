Англия

"Шпоры" не захотели продавать английского форварда за 100 миллионов фунтов.

Манчестер Сити по-прежнему заинтересован в подписании нападающего Тоттенхэма Харри Кейна, однако стороны пока далеки от успешного завершения сделки.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководству "горожан" по-прежнему не удалось согласовать с боссами клуба из Северного Лондона сумму трансфера 27-летнего англичанина.

Около месяца назад Манчестер Сити предложил 100 миллионов фунтов, но Тоттенхэм ответил отказом, поскольку хочет сохранить Кейна в своем составе. Это пока единственное официальное предложение, которое поступало "шпорам" от Сити.

Ранее появлялась информация, что Манчестер Сити согласовал с Харри Кейном условия личного контракта.