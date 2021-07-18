Англия

Ожидается, что форвард сборной Англии подпишет контракт с "горожанами" до 2026 года.

На днях появилась информация о том, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола решил освежить атакующую линию "горожан", подписав Джека Грилиша и Харри Кейна.

Сообщалось, что ради летних трансферов руководство Манчестер Сити готово расстаться с Рахимом Стерлингом, который не входит в планы тренерского штаба команды.

Если с английским полузащитником Джеком Грилишем "горожане" договорились достаточно быстро. Руководство "голубих" планирует выплатить клаусулу футболиста Астон Виллы и уже согласовали с ним условия личного контракта.

По трансферы Харри Кейна ситуация в разы сложнее: Тоттенхэм не хочет отпускать своего форварда, а новый наставник "шпор" заявил, что Кейн остается футболистом лондонцев.

Однако, по информации итальянского журналиста Николо Скиры, Харри Кейн все же согласовал условия личного контракта с Манчестер Сити.

Ожидается, что форвард подпишет контракт с "горожанами" до 2026 года, а "шпоры" смогут получить компенсацию в размере около 170 миллионов евро.

По информации зарубежных СМИ Кейн сам изъявил желание перейти в Ман Сити из-за желания поработать с Хосепом Гвардиолой.

Кейн является воспитанником Тоттенхэма. В прошлом сезоне форвард отыграл 35 матчей в АПЛ, забив 23 гола и отдав 14 результативных передач.



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