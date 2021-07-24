Англия

Легендарный футболист Ливерпуля Стивен Джеррард заявил, что не смог бы работать с Эвертоном из-за преданности "красным".

Легендарный полузащитник Ливерпуля Стивен Джеррард, который ныне является наставником шотландского Рейнджерс, поразмыслил на тему своего будущего в тренерской деятельности.

По словам Джерарда, он никогда бы не смог возглавить Эвертон, так как "ириски" являются главными конкурентами Ливерпуля.

"Я был в шоке от того факта, что меня сватали в Эвертон. Не знаю, откуда взялись такие слухи В СМИ. Я бы никогда не смог тренировать этот клуб. Меня не удивило, что Бенитес возглавил Эвертон. Он не родился в этом городе и не провёл всю свою карьеру в Ливерпуле, поэтому мы с ним находимся в разных ситуациях. К тому же, Рафаэль неоднократно говорил о желании вернуться в АПЛ", — приводит слова Джеррарда ESPN

Напомним, Джерард является воспитанником Ливерпуля. В составе которого выступал за с 1998 по 2015 год. С "красными" он завоевал два Кубка и Суперкубка Англии, три Кубка лиги, выиграл Лигу чемпионов, Кубок и два Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль интересуется Кессье.