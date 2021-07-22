Англия

Мерсисайдцы следят за выступлениями ивуарийского полузащитника.

Ливерпуль рассматривает возможность усиления средней линии в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Gazzetta dello Sport, мерсисайдцы следят за полузащитником Милана Франком Кессье.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 50 поединков на клубном уровне, забив 14 голов и сделав шесть результативных передач.

Отметим, что Франке Кессье в данный момент находится в расположении своей сборной на Олимпиаде и уже успел отметиться забитым голом.

Напомним, что ранее Франк Кессье отклонил очередное предложение Милана о продлении контракта.