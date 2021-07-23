Английский полузащитник Джейдон Санчо подписал контракт с Манчестер Юнайтед на длительный период.
Джейдон Санчо. Фото Манчестер Юнайтед
23 июля 2021, 15:30
Манчестер Юнайтед официально объявил о переходе Джейдона Санчо из дортмундской Боруссии. Об этом сообщает пресс-служба "красных дьяволов".
"Это его дом! Это место принадлежит ему", — говорится в сообщении в twitter-аккаунте манчестерского клуба.
Примечательно, Джейдон Санчо — воспитанник Манчестер Сити, но за первую команду "горожан" англичанин в официальных матчах так и не сыграл.
По официальным данным, англичанин подписал контракт с "красными" по схеме "5+1". Сообщается, что клуб из Манчестера за переход англичанина заплатил Боруссиии 85 миллионов евро. Зарплата Санчо в стане "красных дьяволов" составит 18 миллионов в год.
В составе Боруссии Санчо провел 137 матчей, забив 50 мячей и отдав 37 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед и Реал не могут договориться о цене на Варана.