Англия

Английский полузащитник Джейдон Санчо подписал контракт с Манчестер Юнайтед на длительный период.

Манчестер Юнайтед официально объявил о переходе Джейдона Санчо из дортмундской Боруссии. Об этом сообщает пресс-служба "красных дьяволов".

This is his home.

This is where he belongs.



Jadon Sancho is 𝗨𝗡𝗜𝗧𝗘𝗗.#MUFC x @Sanchooo10 pic.twitter.com/LAIBn7ie7V — Manchester United (@ManUtd) July 23, 2021

"Это его дом! Это место принадлежит ему", — говорится в сообщении в twitter-аккаунте манчестерского клуба.

Примечательно, Джейдон Санчо — воспитанник Манчестер Сити, но за первую команду "горожан" англичанин в официальных матчах так и не сыграл.

По официальным данным, англичанин подписал контракт с "красными" по схеме "5+1". Сообщается, что клуб из Манчестера за переход англичанина заплатил Боруссиии 85 миллионов евро. Зарплата Санчо в стане "красных дьяволов" составит 18 миллионов в год.

В составе Боруссии Санчо провел 137 матчей, забив 50 мячей и отдав 37 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед и Реал не могут договориться о цене на Варана.