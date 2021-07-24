Англия

У лондонского клуба будет возможность выкупить игрока.

Ранее, Football.ua сообщал об успешно завершившемся процессе переговоров между лондонским Тоттенхэмом и бергамаской Аталантой относительно трансфера голкипера Пьерлуиджи Голлини.

Факт заключения договоренности не скрывал и сам футболист, после чего оставалось лишь дождаться официального объявления о переходе.

В итоге, "шпоры" опубликовали официальную информацию о своем новом приобретении, сопроводив публикацию следующими словами: "Мы рады объявить о том, что вратарь итальянской Аталанты Пьерлуиджи Голлини подписал контракт на один сезон, с возможностью сделать этот трансфер постоянным в дальнейшем".

Напомним, что условиями выкупа игрока является факт проведения им 20-и матчей по ходу следующего сезона, после чего Тоттенхэм будет должен выплатить Аталанте 15 млн евро компенсации за ее футболиста.

26-летний страж ворот в прошлом сезоне сыграл за "Богиню" 32 матча, пропустил ровно по голу в среднем за каждую игру, но при это 13 раз отстоял "на ноль".