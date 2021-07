Активная фаза переговорного процесса между лондонским Тоттенхэмом и бергамаской Аталантой относительно трансфера голкипера Пьерлуиджи Голлини стартовала аккурат к завершению чемпионата Европы-2020, и клубам уже удалось достичь существенного прогресса в переводе итальянского футболиста.

26-летний страж ворот уже был замечен в столице Англии, где его сумели застать итальянские журналисты, успев задать вопрос об удовлетворенности самого игрока фактом данного трансфера.

Ответ был получен достаточно короткий: "Очень удовлетворен", — сказал Голлини, после чего скрылся в предоставленном ему автомобиле.

Сообщается, что голкипер перейдет в Тоттенхэм на правах арендного соглашения с обязательным правом выкупа, с которым "шпоры" столкнутся в момент 20-го появления игрока на футбольном поле в официальном поединке.

Excl. First Tottenham signing Pierluigi Gollini today in Milano after first part of his medical as new Spurs players: “I’m so happy”. ⚪️🇮🇹 #THFC



Italian GK joins on loan until June 2022 with buy option (€15m). Medicals to be completed then he’ll fly to London tomorrow @SkySport pic.twitter.com/zl61aZsR2A