Голкипер коротко прокомментировал процесс переговоров с английским клубом.
Пьерлуиджи Голлини, Getty Images
22 июля 2021, 07:19
Активная фаза переговорного процесса между лондонским Тоттенхэмом и бергамаской Аталантой относительно трансфера голкипера Пьерлуиджи Голлини стартовала аккурат к завершению чемпионата Европы-2020, и клубам уже удалось достичь существенного прогресса в переводе итальянского футболиста.
26-летний страж ворот уже был замечен в столице Англии, где его сумели застать итальянские журналисты, успев задать вопрос об удовлетворенности самого игрока фактом данного трансфера.
Ответ был получен достаточно короткий: "Очень удовлетворен", — сказал Голлини, после чего скрылся в предоставленном ему автомобиле.
Сообщается, что голкипер перейдет в Тоттенхэм на правах арендного соглашения с обязательным правом выкупа, с которым "шпоры" столкнутся в момент 20-го появления игрока на футбольном поле в официальном поединке.
Стоит отметить, что в юном возрасте Пьерлуиджи проходил подготовку в академии Манчестер Юнайтед, а также имел опыт выступлений за бирмингемскую Астон Виллу.