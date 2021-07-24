Англия

Нападающий завершил выступления в своем родном клубе.

Валлийский нападающий Гарри Уилсон, который является воспитанником английского Ливерпуля, в составе "красных" приступил к подготовке ко старту нового сезона.

Однако, отсутствие должного уровня игровой практики в составе основного состава коллектива Юргена Клоппа, а также регулярные аренды, вынудили игрока пересмотреть свое положение в клубе.

Как итог, за два года до завершения действующего контракта, Уилсон решил отправиться в лондонский Фулхэм на правах полноценного трансфера.

"Коттеджеры" готовы отдать за футболиста около 14 млн евро, а сам футболист уже отправился проходить финальные моменты заключения сделки в столицу Англии.

Напомним, что прошлый сезон Гарри провел в Кардиффе, который выступал в рамках Чемпионшипа, и сумел забить семь голов, отдав при этом 12 результативных передач в 39 сыгранных матчах.

По завершению клубного сезона, футболист принял участие в матчах своей национальной сборной на Евро-2020, но отличился лишь красной карточкой в матче 1/8 финала против Дании (0:4).