Англия

В Манчестер Юнайтед уверены, что смогут сохранить французского хавбека.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказался о будущем полузащитника своей команды Поля Погба, которого связывают с возможным уходом в другой клуб в летнее трансферное окно.

"Переговоры между нами и представителями Поля продолжаются. Если говорить исключительно о нашем диалоге, то он сказал, что с нетерпением ждет старта нового сезона", — приводит слова Солскьяера журналист Самуэль Лакхерст.

Напомним, что контракт Поля Погба с Манчестер Юнайтед действителен до лета 2022 года, поэтому "красные дьяволы" намерены его продлить.

Ранее появлялась информация, что в подписании французского хавбека заинтересован Пари Сен-Жермен.