В Манчестер Юнайтед уверены, что смогут сохранить французского хавбека.
Поль Погба, Getty Images
24 июля 2021, 21:30
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказался о будущем полузащитника своей команды Поля Погба, которого связывают с возможным уходом в другой клуб в летнее трансферное окно.
"Переговоры между нами и представителями Поля продолжаются. Если говорить исключительно о нашем диалоге, то он сказал, что с нетерпением ждет старта нового сезона", — приводит слова Солскьяера журналист Самуэль Лакхерст.
Напомним, что контракт Поля Погба с Манчестер Юнайтед действителен до лета 2022 года, поэтому "красные дьяволы" намерены его продлить.
Ранее появлялась информация, что в подписании французского хавбека заинтересован Пари Сен-Жермен.