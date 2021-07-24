Франция

Слухи о переходе Поля Погба в ПСЖ вызвали неоднозначную реакцию.

ПСЖ готов начать переговоры по поводу трансфера Поля Погба из Манчестер Юнайтед — сообщает L'Equipe.

Однако фанаты вице-чемпиона Франции не в восторге от подобного варианта. В субботу утром в Париже появились баннеры, гласящие: "Погба, слушайся свою маму. Она не хочет, чтобы ты ехал в Париж. Мы тоже не хотим".

Ранее сообщалось, что Погба не хочет продлевать контракт с Манчестер Юнайтед.

За свою карьеру Погба выступал за Ювентус (178 матчей во всех турнирах, 34 гола) и Манчестер Юнайтед (206, 38).