Слухи о переходе Поля Погба в ПСЖ вызвали неоднозначную реакцию.
Поль Погба, Getty Images
24 июля 2021, 11:26
ПСЖ готов начать переговоры по поводу трансфера Поля Погба из Манчестер Юнайтед — сообщает L'Equipe.
Однако фанаты вице-чемпиона Франции не в восторге от подобного варианта. В субботу утром в Париже появились баннеры, гласящие: "Погба, слушайся свою маму. Она не хочет, чтобы ты ехал в Париж. Мы тоже не хотим".
Ранее сообщалось, что Погба не хочет продлевать контракт с Манчестер Юнайтед.
За свою карьеру Погба выступал за Ювентус (178 матчей во всех турнирах, 34 гола) и Манчестер Юнайтед (206, 38).