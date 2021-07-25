Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.

В товарищеском поединке Манчестер Юнайтед со счетом 2:4 уступил КПР, выступающему в Чемпионшипе.

За "красных дьяволов" голами отличились Лингард и Эланга. У КПР забивали Остин, Дайкс, Одубаджо и Дайкс.

Обзор матча:

КПР - Манчестер Юнайтед 4:2

Голы: Остин, 7, Дайкс, 53, Одубаджо, 58, Дайкс, 59 — Лингард, 3, Эланга, 73

КПР: Дьенг (Уолш, 46), Уоллес (Какэй, 61), Дики (Мастерсон, 61), Барбе (Томас, 61), Одубаджо (Келман, 61), Доззелл (Дьюк-Маккенна, 78), Болл (Бетташ, 78), Уиллок (Адома, 61), Шаир (Маккаллум, 61), де Вейс (Данн, 46), Остин (Дайкс, 46).

Манчестер Юнайтед: Хитон (Грант, 46), Менджи (Фиш, 78), Ван-Биссака (Гэлбрейт, 61), Туанзебе (Бернард, 78), Уильямс (Хьюгил, 78), Пельистри (Мата, 46), Перейра (Левитт, 61), Лингард (Межбри, 61), Матич (Гарнер, 46), Джеймс (Эланга, 46), Гринвуд (Шортайр, 61).