Англия

Лондонский клуб выложит за футболиста приличную сумму.

Центральный защитник Брайтона Бен Уайт стал приоритетной целью лондонского Арсенала в текущей трансферной капании еще на самом ее старте, когда "канонирам" удалось согласовать детали потенциального трансфера с "чайками".

Однако, непосредственного завершения процесса перехода футболистов в столичный клуб пришлось подождать более чем неделю, и только лишь сейчас Арсенал и Брайтон перешли к оформлению необходимых бумаг, о чем сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

23-летний англичанин вместе со своей национальной сборной ранее выступал на чемпионате Европы-2020, однако так и не сыграл ни одного матча.

В прошлом сезоне он провел на клубном уровне 39 игр, не отличившись при этом результативными действиями.

Сообщается, что Арсенал заплатит за игрока около 59 млн евро, в то время как портал Transfermarkt оценивает Уайта, у которого на руках действующий контракт до лета 2024-го года, более чем в половину меньше — 28 млн евро.