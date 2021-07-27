Англия

Команду будет готовить новый наставник.

После юношеского чемпионата Европы молодежная сборная Англии лишилась наставника. Команду покинул Эди Бутройд, руководивший ею пять лет.

Спустя время сборная Англии U-21 назначила нового наставника. Им стал бывший полузащитник Эвертона и Дерби Ли Карсли.

В тренерский штаб Карсли вошел легендарный английский защитник Эшли Коул.

"Мы хотим побеждать в матчах. Молодые парни хотят соревноваться на высшем уровне и проверять себя против лучших. Мы должны похвалить академии клубов за работу, и я знаю насколько важно будет иметь хорошие отношения с клубами.

Вокруг меня будет отличная команда. Эшли — прекрасное дополнение к персоналу, и у нас также будет Тим ​​Диттмер в качестве тренера вратарей со всем своим опытом игры", — сказал Карсли.

Последним местом работы Карсли была должность ассистента главного тренера Бирмингема.

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