Англия

Ирландский защитник "ирисок" Шеймус Коулман остается в клубе еще на два года.

Эвертон продлил контракт с капитаном команды Шеймусом Коулманом. Об этом сообщает пресс-служба "ирисок".

По официальным данным, новое соглашения с ирландским защитником рассчитано на два года — до конца сезона 2022/23. Касательно финансовых деталей никакой информации нет.

Коулман выступает за Эвертон с 2009 года. В прошлом сезоне защитник провел в составе "ирисок" 25 матчей АПЛ, отдав три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Эвертон шокировал Реал ценником на Ришарлисона.