Англия

Бразильский нападающий не перейдет в стан мадридцев.

Карло Анчелотти хотел воссоединиться с Ришарлисоном после успешного периода работы в Эвертоне.

Как сообщает Tuttomercatoweb, "Королевский клуб" был шокирован указанной трансферной ценой на бразильского форварда.

Источник утверждает, что "ириски" запросили за футболиста порядка 90 миллионов фунтов, что является неподъемной суммой для мадридцев.

Ришарлисон выступает за Эвертон с 2018 года. За это время он провел 119 матчей, в которых забил 42 гола и отдал девять ассистов.

Напомним, что сейчас бразилец находится на Олимпиаде, что по мнению Бенитса пойдет футболисту на пользу.