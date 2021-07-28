Англия

Эдерсон, Стоунз, Фоден и Диаш могут связать свое будущее с "горожанами" на улучшенных условиях.

Манчестер Сити намеревается в ближайшем будущем обезопасить себя от возможных уходов ключевых игроков.

Как сообщает The Athletic, в планах руководства "горожан" подписать новые соглашения как минимум с четырьмя футболистами.

Так, вратарю Эдерсону будет предложен новый контракт до 2025 года на улучшенных финансовых условиях. Переговоры по данному вопросу уже запланированы, но точная дата встречи не уточняются.

Помимо бразильского голкипера, Манчестер Сити также хочет предложить новые контракты центральным защитникам Рубену Диашу и Джону Стоунзу, а также атакующему полузащитнику Филу Фодену.

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