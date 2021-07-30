Англия

"Красные" могут столкнуться с проблемами в подписании игрока.

Главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп хотел бы видеть в клубе полузащитника сборной Германии и Боруссии М Флориана Нойхауса.

Как сообщает Sport1, руководство "красных" также не против усилить состав 24-летним футболистом, который провел отличный минувший сезон.

Однако трансфер — маловероятен. Проблема в том, что Нойхаус не по карману клубу. Боссы Боруссии М хотят выручить за игрока 40 миллионов евро, но для Ливерпуля эта сумма неподъемна.

В ноябре 2019 года Нойхаус поставил подпись под новым контрактом с Боруссией М сроком на пять лет.

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