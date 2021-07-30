Англия

Футболист принял решение "повесить бутсы на гвоздь".

Бывший полузащитник Саутгемптона, Лестера и Суонси Нейтан Дайер принял решение завершить карьеру.

"Я чувствую, что сейчас настало идеальное время, чтобы объявить о завершении моей профессиональной карьеры.

Это было трудное решение, но я думаю, что с учетом COVID и многих других вещей, происходящих сегодня в мире, я просто обязан уйти.

Я счастлив оглянуться назад и сказать, что ни о чем не жалею", — сказал Дайер.

Отметим, что Дайер приложил свои усилия к выходу Суонси в АПЛ в 2011 году. Также футболист в сезоне-2015/16 помог Лестеру выиграть АПЛ.

Сообщается, что англичанин будет тренировать молодых футболистов. Вероятнее всего, работать он будет в системе Суонси.

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