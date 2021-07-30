Футболист принял решение "повесить бутсы на гвоздь".
Нейтан Дайер, Getty Images
30 июля 2021, 18:23
Бывший полузащитник Саутгемптона, Лестера и Суонси Нейтан Дайер принял решение завершить карьеру.
"Я чувствую, что сейчас настало идеальное время, чтобы объявить о завершении моей профессиональной карьеры.
Это было трудное решение, но я думаю, что с учетом COVID и многих других вещей, происходящих сегодня в мире, я просто обязан уйти.
Я счастлив оглянуться назад и сказать, что ни о чем не жалею", — сказал Дайер.
Отметим, что Дайер приложил свои усилия к выходу Суонси в АПЛ в 2011 году. Также футболист в сезоне-2015/16 помог Лестеру выиграть АПЛ.
Сообщается, что англичанин будет тренировать молодых футболистов. Вероятнее всего, работать он будет в системе Суонси.
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