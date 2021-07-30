Англия

Наставник "канониров" высказался о новом "громком" подписании в летнее трансферное окно.

Арсенал подтвердил подписание центрального защитника Бена Уайта из Брайтона, который обошелся лондонскому клубу в 50 миллионов фунтов.

Главный тренер лондонского клуба Микель Артета поделился эмоциями от переезда 23-летнего англичанина на Эмирейтс.

"Бен был нашей главной целью [на позицию ЦЗ]. Здорово, что мы завершили его трансфер. Бен обучался в двух очень хороших клубах, Брайтоне и Лидсе. Он получил огромный опыт и там, и там, доказав впоследствии наличие у себя огромного таланта".

"Бен – умный защитник, который комфортно чувствует себя с мячом. Его стиль идеально подходит под нашу игру. И, конечно, он молод, поэтому его возраст и профиль соответствуют тому, что мы здесь строим. Мы надеемся, что Бен сыграет определяющую роль в наших дальнейших планах в Арсенале", – приводит слова Артеты официальный сайт Арсенала.

В прошлом сезоне Бен Уайт провел на клубном уровне 39 игр, не отличившись при этом результативными действиями и заработав три предупреждения. Также новичок Арсенала вызвался в сборную Англии на матчи Евро-2020, но появиться на поле ему так и не удалось.