Англия

Молодой английский центрбек продолжит карьеру на Эмирейтс.

Арсенал на своем официальном сайте подтвердил подписание центрального защитника Бена Уайта, права на которого ранее принадлежали другому клубу английской Премьер-лиги — Брайтону.

23-летний англичанин перебрался в новую команду на постоянной основе, подписав контракт на следующие пять сезонов. Он будет выступать под 4-м номером, который ранее был закреплен за Уильямом Салиба, продолжающим набираться опыта в арендах.

Интересно, что "канониры" извинились перед фанатами за задержку с официальным объявлением трансфера Уайта, сославшись на дорожные пробки по пути из Брайтона в Лондон. Сообщалось, что общая сумма трансфера за английского центрбека составит 50 миллионов фунтов.

Sorry we're late...



Traffic was a nightmare 😉 pic.twitter.com/sO1T9981Rw — Arsenal (@Arsenal) July 30, 2021

В прошлом сезоне Бен Уайт провел на клубном уровне 39 игр, не отличившись при этом результативными действиями и заработав три предупреждения. Также новичок Арсенала вызвался в сборную Англии на матчи Евро-2020, но появиться на поле ему так и не удалось.