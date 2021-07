Арсенал на своем официальном сайте подтвердил подписание центрального защитника Бена Уайта, права на которого ранее принадлежали другому клубу английской Премьер-лиги — Брайтону.

23-летний англичанин перебрался в новую команду на постоянной основе, подписав контракт на следующие пять сезонов. Он будет выступать под 4-м номером, который ранее был закреплен за Уильямом Салиба, продолжающим набираться опыта в арендах.

Интересно, что "канониры" извинились перед фанатами за задержку с официальным объявлением трансфера Уайта, сославшись на дорожные пробки по пути из Брайтона в Лондон. Сообщалось, что общая сумма трансфера за английского центрбека составит 50 миллионов фунтов.

Sorry we're late...



Traffic was a nightmare 😉 pic.twitter.com/sO1T9981Rw