Англия

Форвард Манчестер Юнайтед прокомментировал предстоящую операцию на плече.

Нападающий английского Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд достаточно долгий период времени в минувшем сезоне был вынужден мириться с прогрессирующей травмой плеча, поэтому в конечном итоге согласился на оперативное вмешательство, которое замедлит его набор физических кондиций в новом футбольном году.

Позднее, футболист "Красных дьяволов" обратился ко всем своим фанатам относительно его текущего состояния здоровья, а также дальнейших перспектив профессиональной карьеры.

"У всех есть свое мнение, но никто не знает мое тело лучше, чем я сам. Я читал, что некоторые называли меня эгоистичным из-за того, что я отложил операцию в этом сезоне.

Однако, я никогда не ставил себя на первое место, и именно это позволило мне дойти до тех кондиций, в которых я находился в спортивном плане. С другой стороны, именно это и спровоцировало то, что я в 23-летнем возрасте должен ложиться на операционный стол с достаточно серьезной проблемой.

Чтобы гарантировать, что я могу играть в эту игру как можно дольше, мне нужно прислушиваться к своему телу. Когда я выхожу на поле, я всегда стараюсь выкладываться на 100%, но физически мои 100% сейчас попросту недостижимы.

Я завершил прошлый сезон, забив 36 голов, но, самое главное — я завершил его с достаточно большим количеством уроков".

Также, нападающий прокомментировал свой период пребывания в лагере сборной Англии на чемпионате Европы-2020, где его нереализованный пенальти в послематчевой финальной серии против Италии стал одной из причин поражения команды Гарета Саутгейта.

"Трудно описать чувство, когда ты представляешь свою страну. Имея такой выбор, никто бы никогда не отказался от него на таком большом турнире. Когда ты маленький мальчик или девочка, ты мечтаешь об этих моментах.

Я считал, что смогу провести весь сезон на одном дыхании. Справляясь с болью, я хорошо тренировался и чувствовал себя комфортно в лагере Англии после финала Лиги Европы. Но сейчас, когда я оглядываюсь назад, и знаю, что не сыграл бы такой большой роли в матчах за сборную, согласился бы ли я на операцию еще раньше? Не знаю.

Я не хотел никого подводить, но, в конечном итоге, глядя на некоторые из моих выступлений в конце прошлого сезона, я чувствовал себя также, как и сейчас — с болью в теле и на душе", — подытожил свое обращение к фанатам англичанин.

Напомним, что в прошлом сезоне 23-летний Рашфорд провел 57 матчей на клубном уровне, забив 21 гол и отдав 15 голевых передач.