Англия

Форварду не обойтись без хирургического вмешательства.

Нападающий сборной Англии и Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд будет вынужден перенести операцию. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Форварду не обойтись без операции на плече. Именно хирургическое вмешательство поможет футболисту быстрее избавиться от последствий травмы, которая не давала ему покоя.

"После консультации между Маркусом, тренером, медицинским персоналом клуба и специалистами Рашфорду в ближайшее время предстоит операция, чтобы вылечить травму плеча. Теперь он сосредоточится на своей реабилитации, чтобы вернуться как можно скорее", — гласит заявление "красных дьяволов".

Ранее английские СМИ сообщали, что восстановление форварда после операции займет около шести недель, и это только для индивидуальных тренировок. До общей группы понадобиться еще шесть недель.

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