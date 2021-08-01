Англия

На испанского футболиста претендуют Лидс и Ливерпуль.

Крайний атакующий полузащитник Вулверхэмптона Адама Траоре в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку, при этом продолжить выступать в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Goal, переговоры между 25-летним испанцем и "волками" о продлении контракта зашли в тупик, поэтому руководство клуба не исключает вариант продажи своего футболиста из-за истекающего с ним соглашения летом 2023 года.

Ранее уже появлялась информация о предметном интересе к Адаме со стороны Лидса, однако также за ситуацией следит Ливерпуль.

По информации источника, Вулверхэмптон готов расстаться с Адамой Траоре за 30 миллионов фунтов.

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